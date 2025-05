Simone Pepe , ex calciatore sia dell'Udinese che della Juventus , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per esprimere le sue opinioni sulla partita di stasera. Ecco alcune sue affermazioni:

"L'Udinese rappresenta un modello per tutti, è fantastica e molto ben organizzata. Quando la Juve mi ha contattato, è stato complicato separarmi, perché è un vero esempio. Sono stato convocato per la prima volta in Nazionale proprio grazie a quella maglia bianconera, quindi ho un forte affetto per essa. "