Mercato Udinese – Sirene inglesi per un top dei bianconeri: i dettagli

Nelle ultime ore alla porta dei bianconeri sono arrivati due interessamenti dall'Inghilterra per un top della difesa

Tra le molte note positive di questa stagione bianconera, spicca senz'altro il nome di Thomas Kristensen. Questo difensore classe 2002 dell'Udinese , giunto in Friuli due anni fa, continua a impressionare grazie alle sue prestazioni costanti. In questi ultimi tempi, il ragazzo si è dimostrato pronto a tutte le evenienze: dal cambio modulo al cambio ruolo.

Negli ultimi tempi, sia il Milan che la Juventus hanno mostrato interesse per il giovane danese in vista del mercato estivo. Nelle ultime ore anche la Premier League ha messo gli occhi su di lui, con il Nottingham Forest e il Bournemouth tra i club più interessati.

Tuttavia, strappare Kristensen ai bianconeri non si preannuncia semplice, poiché il club friulano ha fissato una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un valore che è sicuramente aumentato, grazie all'eccellente rendimento mostrato in questa stagione. Le ultime di mercato: Solet via a giugno? La scelta dei Pozzo è chiara