Udinese – Situazione infortuni: questa proprio non ci voleva…

Mentre aspettiamo conferme sul versante calciomercato, per Luca Gotti arrivano delle brutte notizie in vista del primo match di campionato. L’Udinese sta limando i dettagli, preparando le strategie e gli schemi. L’ultima amichevole giocata contro il Legnago, però, si sta facendo sentire e come… vi avevamo già racconto di quanto fosse stata una sfida molto agonista (più di quanto una semplice amichevole dovrebbe essere). L’Udinese ha vinto ma ha riportato degli acciacchi che mister Gotti dovrà essere bravissimo a rimpiazzare nel migliore dei modi. Ma arriviamo al dunque. Ecco chi non giocherà contro i bianconeri di Max Allegri <<<