Notizie Udinese – Situazione rinnovi / Il punto in casa friulana

Diversi calciatori friulani hanno il contratto in scadenza a fine stagione. Rinnoveranno o andranno via? Facciamo il punto della situazione

L'Udinese, reduce da due sconfitte consecutive, deve tornare a fare punti. Sabato prossimo, contro il Genoa, non sono ammessi passi falsi. Serve una vittoria. Prima, però, è in programma l'ottavo di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti di mister Maurizio Sarri. Nel frattempo, la società friulana è impegnata sul mercato. Non solo entrate ed uscite, ma bisogna al più presto risolvere le varie situazioni dei giocatori in scadenza di contratto. Al momento, sono sei i calciatori in bilico. Facciamo il punto.

Chi resta

Tra i sei in dubbio, quello con più possibilità di restare è Tolgay Arslan. Fino a qualche settimana fa, il tedesco sembrava ormai prossimo alla cessione a gennaio. Invece, a forza di prestazioni convincenti sta facendo cambiare idea alla dirigenza. La sensazione è che entrambi le parti vogliano proseguire insieme. Il classe '90 è ormai un punto fisso del centrocampo bianconero. Non avrebbe senso privarsi di lui. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti interessanti. Un altro che potrebbe rimanere è Mato Jajalo. Mister Cioffi lo considera una buona riserva. Molto, però, dipenderà dallo stesso calciatore. Se avesse voglia di giocare con più continuità, allora, potrebbe decidere di non rinnovare. Ma passiamo a chi rischia di andare via.

Chi va via

Salvo incredibili ribaltoni, Jens Stryger Larsen, Ilija Nestorovski ed Antonio Santurro andranno via. Il danese, da diversi mesi fuori rosa, non vede l'ora di provare una nuova esperienza lotana da Udine. L'attaccante macedone, invece, non sta trovando spazio. Vuole maggiore minutaggio. Possibile futuro in Serie B o all'estero. Santurro non ha convinto. Infine, chiudiamo con Zeegelaar. L'olandese non è sicuro che andrà via al 100%. Questi ultimi quattro mesi saranno fondamentali per la sua permanenza in Friuli.