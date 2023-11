Udinese | Cioffi: “Situazione Samardzic? Mi importa solo cosa fa domani”

Il tecnico dei bianconeri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni

Gabriele Cioffi ha presentato la partita di domani sera contro il Milan in conferenza stampa. I bianconeri sono chiamati a fare punti a San Siro, sia per risollevare la classifica sia per dare morale alla squadra. In caso di mancata vittoria infatti sarebbe record negativo di gare consecutive senza vincere, ben 15.

Come si prepara la gara con il Milan?

"Siamo ripartiti da tutto ciò che abbiamo fatto bene contro il Cagliari. Non ho avuto nessun dubbio da chi ha giocato, mi hanno confermato le loro potenzialità".

Come sta Masina?

"Adam è fuori da tanti mesi e quindi il suo recupero va fatto con cautela. Non era pronto per giocare ma sarà a disposizione contro il Milan. Averlo con noi è importante. La sua partita mercoledì è stata quella di uomo-spogliatoio".

Cioffi su Samardzic — Samardzic come lo ha visto?

"Io di mercato non me ne occupo. Se va via o resta e diventa la bandiera dell'Udinese non mi interessa. Mi importa di cosa fa domani, se gioca, per la squadra. Lui ha le stesse chance di giocare come gli altri".

Pereyra-Success sarà l'accoppiamento in attacco?

"Lucca è entrato benissimo e ha fatto gol, Thauvin ha fatto tanti movimenti e letture corrette contro il Cagliari. È quello il dubbio che ho".

Come stanno Davis e Kristensen?

"Davies ha avuto un infortunio fastidioso al polpaccio, per un ragazzo della sua struttura non è il caso di essere sfruttato. C'è da tenerlo fermo per evitare ricadute. Kristensen cerchiamo invece di forzarlo per domani, altrimenti settimana prossima.

