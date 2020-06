SKY – Gotti: “Uscire dal campo senza punti non può rendermi felice”

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta: “Non ci possiamo accontentare di mettere in difficoltà l’Atalanta. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo seguire il nostro percorso, quindi uscire dal campo in qualsiasi modo ma senza punti non può rendermi felice. Sappiamo che la classifica è comunque l’aspetto primario, il come ottenere una buona classifica poi è un un discorso a parte. Ci sono sicuramente aspetti positivi legati non solo al gioco ma anche allo spirito di chi ha provato a dare tutto in campo, questo è il punto forte che ci deve accompagnare in queste 10 partite. Sono lecitamente preoccupato perché la classifica non permette di dormire sonni tranquilli anche se vedo un atteggiamento che è congruo con quello che vedo in allenamento, però dobbiamo portare a casa bottino senza accontentarci di un buon atteggiamento. Lasagna? Questo è uno degli elementi che possiamo mettere dalla parte degli attivi e, pur con tanti aspetti positivi in questa partita, io ovviamente non riesco ad essere contento“.