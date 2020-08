Slot, allenatore del’AZ: “E’ logico che Ouwejan voglia andare via”

Il terzino sinistro dell’Az Alkmaar Thomas Ouwejan è molto vicino all’Udinese. Intanto l’allenatore del club di Eredivisie, Arne Slot ha parlato del possibile addio dell’olandese. Queste le sue parole ai microfoni di NH Sport: “Nella scorsa stagione si è verificata una situazione spiacevole per Thomas perché Owen (Wijndal, ndr) ha giocato più di Ouwejan, che è stato un giocatore titolare per due anni e ha fatto bene. E’ finito in panchina e ha giocato poco, è logico dal suo punto di vista voglia andare via“.