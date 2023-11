Udinese | Smalling recupera contro i bianconeri? Le ultime da Trigoria

Smalling è ancora alle prese con i guai fisici che gli hanno impedito il ritorno in campo. Cosa filtra in vista della gara con le zebrette

Non trapela grande ottimismo dall’infermeria giallorossa per le condizioni di Smalling in vista del prossimo turno di campionato contro l’Udinese. Il centrale difensivo inglese non ha recuperato dal recente infortunio muscolare e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe alzare nuovamente bandiera bianca anche nel match di domenica contro le zebrette

Le condizioni di Smalling

Smalling proverà a tornare in gruppo nel corso della prossima settimane, ma non ci sarà alcun tipo di forzatura o corsa contro il tempo. Mourinho riabbraccerà il suo difensore solamente se sarà recuperato al 100%. In caso contrario, come confermato dallo staff medico capitolino, il ritorno in campo di Smalling sarà ancora posticipato.