Sogni di diventare un giornalista? Ecco la tua occasione (posti limitati)

Se il tuo sogno è quello di diventare un giornalista, sei nel posto giusto! Grazie alla Geo Editrice puoi realizzarlo! Ecco i dettagli

Redazione

Ognuno ha un sogno nella vita e quando il treno passa, bisogna fare attenzione a cogliere l'occasione al volo. Mondoudinese.it fa parte di un network che lavora in strettissima collaborazione con la Gazzetta dello Sport. I nostri articoli vengono letti da milioni di utenti. Questo lavoro è una passione e non esiste una via di mezzo, o ti piace da impazzire oppure non fa per te. La nostra azienda si sta espandendo e siamo alla ricerca di nuove reclute...

Non ti chiediamo anni di esperienza. Cerchiamo solo ed esclusivamente la PASSIONE. Non importa che tu sia uno studente o un lavoratore già integrato nel settore. Entrando all'interno della Geo Editrice incontrerai persone disposte ad aiutarti e a seguirti passo dopo passo. Ti verrà insegnato un mestiere e in cambio non ti sarà chiesto niente. Esatto! Come avrai capito, non si tratta di un corso a pagamento. Non dovrai sborsare neanche un centesimo! Anzi... se il tuo sogno è quello di diventare un giornalista, entrando a far parte del nostro team, avrai la possibilità di prendere il tesserino da giornalista pubblicista. Ti insegneremo tutto: il tempo passa, la società cambia e anche il metodo di scrittura non è più lo stesso. Ma non finisce qui!

Imparerai le tecniche SEO più all'avanguardia e avrai la possibilità di capire come far posizionare i tuoi articoli nella prima pagina di Google. Non scordarti della nostra partnership con la Gazzetta dello Sport. Avrai la possibilità di poter vedere i tuoi articoli pubblicati sul sito di Gazzetta.it (uno dei siti più cliccati in Europa). Insomma, se questa è la tua strada, entrando a far parte della Geo Editrice non rimarrai deluso. Il nostro network è composto da 5 siti in cui si parla solo ed esclusivamente di calcio! Avrai la possibilità di far sentire la tua voce e di metterti in gioco. Però fai attenzione! I POSTI SONO LIMITATI e il bando sarà aperto fino a Natale. Per contattarci non dovrai fare altro che inviare una mail a info@geoeditrice.it allegando il tuo numero di telefono e il tuo curriculum. Ti aspettiamo!