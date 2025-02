Sul tecnico tedesco : “Abbiamo un buon legame. Cerco di fare ciò che mi chiede. Il suo stile si adatta al modo in cui voglio giocare, ovvero come un difensore centrale aggressivo e largo che vuole fare pressione e che non ha paura di stare alto. L'attaccante più difficile da marcare per me è Duvan Zapata. E' un attaccante mobile e veloce. Sa come muoversi negli spazi ed è difficile da gestire".

Sul suo futuro: "Sin da quando ero piccolo ho sempre sognato di giocare in Premier League. Crescendo il mio sogno è diventato quello di venire in Italia per migliorare come difensore. Se vuoi migliorare in quel ruolo, l'Italia è il posto giusto. Ho ancora tanta strada da fare e l'Udinese è il posto giusto. Non ho fretta, ma il sogno di giocare un giorno in Inghilterra ce l'ho ancora."