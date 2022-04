Udinese / U19 Sogno promozione possibile! E il calendario dà una mano

Per il campionato Primavera 2 girone A è iniziato il gran finale. Mancano solamente tre giornate e da ieri l'Udinese è entrata di diritto tra le pretendenti per la promozione in Primavera 1. La squadra allenata da Sturm ha trovato una sua quadratura e con la vittoria sul Brescia di ieri siamo a 4 consecutive.