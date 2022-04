News Udinese / Il sogno U19! Oggi una vittoria che sa di promozione!

Mister Sturm sarà soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi che portano a casa la quinta vittoria di fila. È vero che la Cremonese veniva da una serie di risultati non positiva che durava da Febbraio, ma come hanno dimostrato sul campo la voglia di fare i playoff era tanta anche per i grigiorossi che hanno provato a restare in partita fino al 90esimo.