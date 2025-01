Notizie Udinese – Soldati ai microfoni: “Bijol? Lasciate perdere..” Le parole

Il nome di Jaka Bijol è ormai presente da tutte le parti ed è continuamente associato a tante squadre diverse vista la sessione di mercato in corso. Per l'Udinese si tratterebbe di un'occasione per fare cassa anche se da una parte perderebbe un prezioso talento che fino ad oggi non ha ricevuto offerte concrete.

“È un ottimo portiere sono sicuro che farà bene a Napoli. Lui e Meret si conoscono molto bene e quindi ci metterà poco ad integrarsi. Se il Napoli ha scelto Scuffet significa che fino ad ora ha fatto bene e quindi sono contento per lui. L’interessamento in passato dell’Atletico Madrid? Non ho seguito questa cosa ma posso dirti che lui ha sempre avuto tante richieste da molti club. Il carattere dei friulani è schivo ma si integrano immediatamente in un gruppo e in un nuovo ambiente". In conclusione su Bijol ha dichiarato: "Lasciate perdere, è un giocatore dell’Udinese e rimarrà all’Udinese”. Ecco le ultime di mercato: Pronti 8 milioni per l’esterno? La situazione <<<