Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole

Il difensore francese ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara di oggi e le aspettative per portare a casa i tre punti

Oumar Solet è concretato per affrontare l’Atalanta quest’oggi al Bluenergy Stadium. Il difensore dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.

“Peggiore difesa? Non è semplice, ma siamo tutti focalizzati e siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Oggi rappresenta una buona opportunità per trasformare la situazione. Siamo coscienti che l'Atalanta è un team competitivo, con molti validi giocatori”.