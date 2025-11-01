Oumar Solet è concretato per affrontare l’Atalanta quest’oggi al Bluenergy Stadium. Il difensore dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole
udinese
Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole
Il difensore francese ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara di oggi e le aspettative per portare a casa i tre punti
“Peggiore difesa? Non è semplice, ma siamo tutti focalizzati e siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Oggi rappresenta una buona opportunità per trasformare la situazione. Siamo coscienti che l'Atalanta è un team competitivo, con molti validi giocatori”.
Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA