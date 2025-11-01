mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole

udinese

Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole

Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole - immagine 1
Il difensore francese ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara di oggi e le aspettative per portare a casa i tre punti
Lorenzo Focolari Redattore 

Oumar Solet è concretato per affrontare l’Atalanta quest’oggi al Bluenergy Stadium. Il difensore dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.

“Peggiore difesa? Non è semplice, ma siamo tutti focalizzati e siamo consapevoli che dobbiamo migliorare. Oggi rappresenta una buona opportunità per trasformare la situazione. Siamo coscienti che l'Atalanta è un team competitivo, con molti validi giocatori”.

Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<

Leggi anche
Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match
Udinese-Atalanta | Runjaic contro Juric: i dati a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA