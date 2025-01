Udinese – Solet dal primo minuto contro il Verona domani? Il punto

Dall'altra l'Udinese sa che per avere ambizioni bisogna mantenere l'utilità del risultato per tornare alla vittoria. In questo senso il pareggio contro il Torino ha lasciato l'amaro in bocca a Runjaic che adesso ha nuovi dubbi sulla formazione da schierare. Tra questi c'è il nuovo acquisto Oumar Solet. Arrivato proprio in questa sessione di mercato, il giocatore sembra sia già candidato alla prima maglia da titolare proprio nel derby di domani.