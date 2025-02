Udinese – Solet: muro difensivo e assist-man per il goal vittoria 

Oumar Solet è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dell'Udinese contro il Venezia. Il difensore francese, autore di una prestazione impeccabile in fase difensiva, si è trasformato in assist-man nel finale di partita, fornendo il passaggio decisivo a Iker Bravo per il gol del 3-2. Solet ha giocato una partita di grande solidità, chiudendo ogni spazio agli attaccanti avversari e non concedendo loro occasioni da gol.