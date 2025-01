News Udinese – Solet squalificato: Runjaic sceglie il sostituto

Oumar Solet è ufficialmente out per il prossimo incontro di campionato che si giocherà contro la Roma. Ecco tutti i dettagli sul sostituto

Oumar Solet non vede l'ora di mettersi in mostra e dire la sua con la casacca dell'Udinese. L'espulsione ricevuta lunedì contro il Como, però, non può fare altro che rallentare il tutto. Adesso tocca a mister Kosta Runjaic trovare un sostituto di primo livello per una sfida decisamente importante contro la Roma di coach Ranieri.