mondoudinese udinese news udinese News Udinese – I soliti non bastano! La squadra deve rigenerarsi

udinese

News Udinese – I soliti non bastano! La squadra deve rigenerarsi

News Udinese – I soliti non bastano! La squadra deve rigenerarsi - immagine 1
Atta e Zaniolo continuano ad essere in rilievo netto su tutti gli altri: mancano Davis, Kristensen e Solet per aumentare la competitività
Lorenzo Focolari Redattore 

In mezzo a gare come questa ci sono degli elementi che spiccano nell'ambito dell'Udinese. Runjaic continua a trovare in loro diverse chiavi di volta per giocare e vincere certe partite anche se non sempre bastano. In particolare possiamo parlare di Atta e Zaniolo che ancora una volta, nella serata di ieri all'Olimpico, sono stati gli unici ad impensierire seriamente la Roma.

Accanto loro anche Zanoli merita un posto. L'esterno bianconero ha fatto una bella gara mettendo in difficoltà Wesley a mantenendo un discreto assetto difensivo. Non a caso le azioni della Roma più importanti sono state sviluppate sulla fascia sinistra dell'Udinese.

Mancano ancora Davis, Kristensen per infortunio e Solet sta facendo fatica a trovare se stesso. Gli uomini per condurre il campionato in un certo modo ci sono e sanno come farsi sentire anche in partita così complicate. Adesso c'è una sosta nazionali che dovrà rigenerare le energie. Le ultime di mercato: Titolare ai saluti? Punto sui calciatori in scadenza <<<

Leggi anche
Udinese – C’è tanta distanza ma niente è impossibile: l’analisi
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA