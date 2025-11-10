News Udinese – I soliti non bastano! La squadra deve rigenerarsi

Atta e Zaniolo continuano ad essere in rilievo netto su tutti gli altri: mancano Davis, Kristensen e Solet per aumentare la competitività

In mezzo a gare come questa ci sono degli elementi che spiccano nell'ambito dell'Udinese . Runjaic continua a trovare in loro diverse chiavi di volta per giocare e vincere certe partite anche se non sempre bastano. In particolare possiamo parlare di Atta e Zaniolo che ancora una volta, nella serata di ieri all'Olimpico, sono stati gli unici ad impensierire seriamente la Roma .

Accanto loro anche Zanoli merita un posto. L'esterno bianconero ha fatto una bella gara mettendo in difficoltà Wesley a mantenendo un discreto assetto difensivo. Non a caso le azioni della Roma più importanti sono state sviluppate sulla fascia sinistra dell'Udinese .

Mancano ancora Davis, Kristensen per infortunio e Solet sta facendo fatica a trovare se stesso. Gli uomini per condurre il campionato in un certo modo ci sono e sanno come farsi sentire anche in partita così complicate. Adesso c'è una sosta nazionali che dovrà rigenerare le energie. Le ultime di mercato: Titolare ai saluti? Punto sui calciatori in scadenza <<<