Udinese-Milan 3-1 / Un solo team in campo: il commento del match

Oggi si scendeva in campo per una delle partite più importanti di tutta la stagione. L'Udinese ha dimostrato anche nel corso di questi 90 minuti di essere una squadra forte e pronta per tutte le evenienze. Sin dal primo minuto ha messo in seria crisi tutti e undici gli avversari ed infatti possiamo dire senza timore che alla fine c'è stato in campo un solo team. Non perdiamo altro tempo e partiamo con il commento di giornata.

Avversari che sembrano partire con il freno a mano tirato e l'Udinese, invece, che da tutto sin dai primi istanti di questo incontro. Dopo dieci minuti, infatti, sono i bianconeri ad esultare con una rete da puro rapace d'aria messa a referto da Roberto "El Tucu" Pereyra. Con il passare dei minuti i rossoneri sembrano svegliarsi e iniziare a creare qualcosa anche in attacco. Non è un caso che arrivi l'ammonizione di Nehuen Perez (diffidato salterà il prossimo incontro di campionato). Dopo la partenza sprint, la prima frazione è andata in un costante calando fino a sette dalla fine, quando Success si trova nell'area per un colpo di testa senza marcatura ma sbaglia clamorosamente. I rossoneri rispondono con un tiro da fuori di Leao, ma Silvestri si fa trovare pronto. Proprio poco prima del recupero c'è la più grande occasione per i rossoneri, visto che sempre l'attaccante portoghese si procura un rigore per fallo di mano di Bijol. Dal dischetto si presenta Ibrahimovic ma Silvestri compie un salvataggio clamoroso. Il tiro dagli undici metri va fatto ripetere e lo svedese trasforma. Va anche annotata l'espulsione di mister Andrea Sottil. Quando il primo tempo sembrava finito è Beto a portare in vantaggio i bianconeri su un grandioso assist di Success. Non perdiamo tempo e passiamo alla seconda frazione <<<