Udinese News – post-Abankwah: quali soluzioni per Runjaic? L’analisi

Con la cessione del difensore al Watford, mister Runjaic deve trovare un'alternativa per sopperire a tale assenza laddove ce ne fosse bisogno

Lorenzo Focolari Redattore 14 gennaio 2025 (modifica il 14 gennaio 2025 | 14:03)

La cessione di Abankwah al Watford sembra inevitabile per questioni di poco minutaggio. Tale situazione potrebbe lasciare un vuoto importante nella difesa dell'Udinese. Il giovane talento ivoriano ha dimostrato grandi potenzialità, ma la sua possibile partenza aprirebbe nuovi scenari per mister Runjaic. Quali sarebbero le eventuali soluzioni per sostituirlo nel corso di questi 6 mesi rimanenti di campionato?

Promuovere dal settore giovanile potrebbe essere una scelta interessante dato che la società è rinomata per il suo vivaio. Giovani difensori potrebbero avere l'opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il loro valore in Serie A. Questa soluzione, oltre a dare un'opportunità a tanti ragazzi, permetterebbe al club di risparmiare sul mercato.

In alternativa la società potrebbe acquistare un profilo esperto. Un difensore centrale con esperienza in Serie A, capace di guidare il reparto e di trasmettere sicurezza ai compagni sarebbe fondamentale per garantire continuità alla difesa bianconera. Le ultime di mercato: Difensore firma in Inghilterra? Il punto <<<