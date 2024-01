Mercato Udinese | Sondaggio del Frosinone per Masina: può partire

Adam Masina può lasciare Udine in queste calde ore di fine mercato. Il difensore marocchino classe 1994 infatti piace a diversi club di Serie A. In Friuli l'ex Watford si trova bene e non vorrebbe spostarsi visti anche i figli piccoli, ma vorrebbe decisamente più spazio rispetto a quello avuto finora (5 presenze tra campionato e Coppa Italia).