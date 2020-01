Sonetti: “Udinese squadra consolidata ma a Lecce c’è ambiente coeso”

L’ex tecnico di Udinese e Lecce, Nedo Sonetti, è stato intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno in vista della sfida di lunedì tra le due compagini: “L’Udinese è una formazione da anni consolidata in A. Il che significa che può contare su calciatori che conoscono molto bene le insidie della massima serie, che sanno come destreggiarsi in un torneo che propone grandissime difficoltà. Elementi del calibro di De Paul, Lasagna, Fofana, per fare solo alcuni nomi, non hanno certamente bisogno di presentazioni”.

Sui salentini: “Il Lecce, dal canto suo, è una matricola, che ha sin qui fatto il cammino tipico di un complesso che si sta cimentando nel campionato italiano di maggiore prestigio per la prima volta e che, proprio per questo, è soggetto ad alti e bassi: è uno schieramento che dovrà battagliare sino all’ultima giornata per cercare di meritare una sofferta permanenza. Lunedì, però, ai giallorossi serve una vittoria, mentre ai friulani potrebbe andare bene anche un pari”.

Sulla gara: “In avvio, Mancosu e compagni tenteranno di imporre il proprio gioco, avendo bisogno di imporsi. Poi, tutto dipenderà dal fatto che il risultato si sblocchi o meno, in favore dell’una o dell’altra squadra. I giallorossi, però, dovranno stare bene attenti a non permettere ai bianconeri di ripartire in velocità perché se ciò accadesse sarebbero dolori”.

Sui ricordi dei due club: “Ho ottimi ricordi di entrambe le piazze e non potrebbe essere diversamente, in quanto ho brindato al salto in A sia a Lecce che ad Udine: quando si vince va sempre tutto a meraviglia”.L’e