Udinese-Juventus | Sottil: “Sono deluso. Non si può regalare un tempo”

"Non va bene fare le cose sul 3-0. Se una squadra sa fare determinate giocate le fa sempre. Eravamo consapevoli di giocare contro una corazzata, ma ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli. Siamo partiti timidi . Gli abbiamo regalato un gol, un rigore, poi il 3-0 dove non leggiamo bene la parabola di un cross. Abbiamo fatto un primo tempo non di personalità e questo mi dispiace perchè non è da noi".

"Abbiamo perso diversi giocatori importanti, ma quello che mi fa arrabbiare è questo maledetto mercato, soprattutto per quanto riguarda Samardzic . Laki è stato 4 giorni a Milano, poi è tornato e naturalmente non si è allenato con la squadra. Portiamo a casa il secondo tempo. Si può perdere ma bisogna giocare le partite per intero"

"Sicuramente è stata mentale anche se in settimana ho visto i ragazzi carichi. Non abbiamo fatto delle determinate scalate. Per esempio, Ebosele doveva uscire prima in impostazione su Alex Sandro. Poi loro son bravi, ma noi non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato tatticamente. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, ma non basta a questi livelli. Soprattutto quando giochi con squadre attrezzate come la Juve". Rimanendo in tempa partita, ecco le valutazioni assegnate ai giocatori. Ecco le pagelle dell'incontro <<<