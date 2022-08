Milan-Udinese | Soppy-Calabria: era rigore? La spiegazione di Marelli

Il rigore è arrivato dopo uno scontro fra Calabria e Soppy. Il laterale rossonero si è lanciato sulla respinta di Silvestri sul tiro in diagonale di Brahim Diaz, non riuscendo a colpire il pallone. Sulla traiettoria del rimpallo è arrivato però Soppy, che per difendere la porta ha azzardato un contrasto maldestro. Il terzino nigeriano pare entrare in modo deciso, ma non tanto da causare l'estrema punizione. Sul fatto è intervenuto l'ex arbitro Marelli, opinionista nella squadra di Dazn. Ecco le sue parole:

"Episodio molto dubbio. Calabria è arrivato per primo sul pallone e poi ha trovato il contrasto con Soppy. Un episodio sul quale c'è molto da discutere e dove trovo molto forzata la decisione dell'arbitro di andare al monitor. Era un contatto da valutare live. Dall'inquadratura dai sedici metri si capisce meglio. Va considerato il movimento del difendente: il movimento di Soppy non va contro Calabria ma verso la porta. E' Calabria che scivolando sul pallone va verso il giocatore dell'Udinese. A mio avviso questo episodio andava valutato come semplice contrasto di gioco e mai come un calcio di rigore". Parole che sanno di beffa per i bianconeri, che in un colpo solo si sono visti assegnare contro il primo episodio dubbio di questo campionato. Ora non resta che continuare con questo spirito la gara, fin qui giocata ad alto livello dagli uomini di Sottil. Sperando che Marinelli non commetta più errori del genere. Se volete rimanere aggiornati sul match dei friulani, e non volete perdervi neanche un istante del secondo tempo, ecco il commento live della nostra redazione <<<