Notizie Udinese – Sorpresa contro l’Atalanta? Rui Modesto cerca spazio

Qualche minuto nel finale della sfida giocata ieri sera, ma decisamente troppo poco per un calciatore che non vede l'ora di rimettersi in mostra. L'Udinese continua a monitorare da vicino la crescita di Rui Modesto, con il calciatore angolano che si allena al massimo e non vede l'ora di poter tornare protagonista a tutti gli effetti.