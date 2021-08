Udinese – Sorpresa in arrivo? Marino è al lavoro: ci sono 7 alternative!

Non serve che Marino li porti tutti e 9 all'Udinese. Ne basterebbe anche uno solo. Il calciomercato ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Basta vedere cosa è successo con Donnarumma e cosa succederà con Lukaku per capire che cosa intendiamo. Senza trasferirsi a Milano, l'esempio ce l'abbiamo dentro casa. De Paul e Musso hanno ringraziato e hanno fatto i bagagli. Non c'è alcuna formula magica. Servono solo ed esclusivamente i soldi. Adesso la dirigenza dell'Udinese ne ha messi un pò da parte. Non ci aspettiamo un'operazione da 30 milioni ma servono rinforzi e servono il prima possibile. Noi abbiamo cercato di raggruppare tutti i nomi che potrebbero intrigare Marino. Sono 8 quelli che potrebbero fare al caso dell'Udinese targata Luca Gotti. Cominciato subito (in ordine di fattibilità) con la prima suggestione <<<