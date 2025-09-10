News Udinese – Da sorpresa a oggetto del mistero? Il punto su Ekkelenkamp

La passata stagione è stata quella dell'ambientamento in un nuovo campionato. Quest'anno le aspettative nei confronti del centrocampista dell'Udinese erano a dir poco elevate. Jurgen Ekkelenkamp, però, ha trovato pochissimo spazio nel corso di questi primi incontri di campionato. Per quale motivo e qual è il rischio che il calciatore corre nel corso di questa stagione?
Da vera e propria sorpresa nel mondo del calcio a oggetto del mistero, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli su Ekkelenkamp
La sensazione è che in mediana ci sono decisamente troppi calciatori e proprio per questo motivo l'olandese rischia di trovare poco spazio per tutta l'annata. Di conseguenza bisogna valutare anche un possibile addio il prossimo gennaio per l'Udinese. Il tecnico dovrebbe e potrebbe puntare su un suo fedele come Piotrowski. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Cessione ufficiale? Ecco dove andrà un giovane talento <<<
