News Udinese – Da sorpresa a oggetto del mistero? Il punto su Ekkelenkamp

La passata stagione è stata quella dell'ambientamento in un nuovo campionato. Quest'anno le aspettative nei confronti del centrocampista dell'Udinese erano a dir poco elevate. Jurgen Ekkelenkamp, però, ha trovato pochissimo spazio nel corso di questi primi incontri di campionato. Per quale motivo e qual è il rischio che il calciatore corre nel corso di questa stagione?