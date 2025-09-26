Sassuolo-Udinese | Tra certezze e sorprese: i nomi della gara

Berardi (Sassuolo): Presenza costante e minacciosa, è il principale responsabile di tutti i calci piazzati. Può fare la differenza. La sua titolarità non è nemmeno in discussione

Pinamonti (Sassuolo): Ha affrontato partite complicate ma ha comunque contribuito. È tempo di tornare a farsi sentire. La torre neroverde ha sfiorato il goal a Milano contro l’Inter adesso vuole sbloccarsi davanti ai suoi tifosi