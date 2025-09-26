Domenica alle 12:30 l’Udinese scenderà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione della quinta giornata di campionato. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i protagonisti del match.
udinese
Sassuolo-Udinese | Tra certezze e sorprese: i nomi della gara
Berardi (Sassuolo): Presenza costante e minacciosa, è il principale responsabile di tutti i calci piazzati. Può fare la differenza. La sua titolarità non è nemmeno in discussione
Pinamonti (Sassuolo): Ha affrontato partite complicate ma ha comunque contribuito. È tempo di tornare a farsi sentire. La torre neroverde ha sfiorato il goal a Milano contro l’Inter adesso vuole sbloccarsi davanti ai suoi tifosi
Davis (Udinese): Sul piano fisico può risultare una seria minaccia per gli avversari. Grazie alle sue sponde i friulani posso pensare agli attacchi rapidi collettivi ed individuali.
Atta (Udinese): Può essere pericoloso da lontano, inoltre i suoi inserimenti nel gioco aereo potrebbero rivelarsi decisivi. La sua fantasia deve essere messa ancor più sul piano della concretezza e questa gara fa al caso suo.
I “sotto traccia”—
Thorstvedt (Sassuolo): Sta ottenendo un maggior numero di minuti in campo. I suoi ingressi possono risultare devastanti, anche nel gioco aereo. È da seguire con attenzione. Potrebbe incidere anche a gara in corso.
Zaniolo (Udinese): Dopo una straordinaria performance in Coppa Italia, questo è il suo momento. In assenza di Bravo avrà più opportunità, vorrà farsi notare a tutti i costi.
Le ultime di mercato: Kristensen? Macché, ecco l’obiettivo di Allegri<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA