News Udinese / Sorprese? No splendide realtà! Cioffi ha due armi in più

Nel sabato vittorioso per i bianconeri ha brillato la squadra, l'errore di Becao seppur ci sia da lavorare è passato in secondo piano per una vittoria tanto desiderata ma altrettanto meritata.

Il grande merito del tecnico toscano, tuttavia, non è stato quello banale di capire la qualità dei due fuoriclasse bianconeri. Bensì Cioffi ha capito come rendere propositiva al 101% la sua squadra sfruttando tutte le caratteristiche migliori dei suoi giocatori. In particolar modo due sono i giocatori che si stanno rivelando le armi in più del mister bianconero. Ma basta con gli indugi: ecco di chi stiamo parlando! <<<