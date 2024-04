News Udinese | Sorrentino: “Nella lotta salvezza non vedo bene i friulani”

"Mister Baroni non lo conosco, mi sembra però una bravissima persona e bisogna fargli i complimenti per quello che sta facendo negli ultimi anni, non solo col Verona. Chi vedo in difficoltà? Il Sassuolo, ma per diversi fattori. Mister Ballardini è bravo in certe situazioni ma lì non sono abituati a lottare per la salvezza. Però anche l'Udinese non se la passa benissimo e ha troppi stranieri. Avere uno zoccolo italiano in più aiuterebbe in certe situazioni".