I bianconeri di mister Kosta Runjaic stanno mettendo a referto un campionato di primissimo livello. Tanti, forse tutti sono soddisfatti del rendimento della squadra e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che si sia la possibilità di festeggiare l'ottimo rendimento del club. Resta ancora una partita prima di chiudere definitivamente la stagione e questa sarà contro la Cremonese di mister Giampaolo. Nel frattempo arrivano delle ottime novità per un centrocampista dell'Udinese, nonché il capitano della squadra allenata dal tecnico tedesco. Jesper Karlstrom sembra essere pronto per una nuova avventura nel corso di quest'estate, nonostante abbia già firmato il suo prolungamento in bianconero.

La grande notizia per Karlstrom

Karlstrom e Noslin

Il centrocampista svedese non ha tempo da perdere ed anzi terminato il campionato inizierà un'altra competizione in cui è quasi certo di essere protagonista, stiamo parlando del Mondiale nel Nord America. Proprio in queste ore è stata diramata la lista dei convocati ed il calciatore di proprietà dell'Udinese rientra nei 26 prescelti che dovranno battagliare. Una grande notizia anche per la squadra friulana visto che nel corso della precedente edizione solo un bianconero era sceso sul campo da gioco in Qatar nel dicembre del 2022, stiamo parlando di Enzo Ebosse.