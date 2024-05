Notizie Udinese | Sorteggio Coppa Italia: svelata l’avversaria dei friulani

Archiviata la stagione, con la salvezza ottenuta allo Stirpe, è tempo di pensare alla prossima annata. Infatti, ad agosto, non ripartirà solo il campionato ma anche la Coppa Italia. L'Udinese deve vendicare l'uscita al secondo turno dello scorso anno, sconfitta in casa dal Cagliari. La Lega Serie A ha rilasciato un comunicato in cui spiega come si andrà a formare il tabellone della prossima competizione.