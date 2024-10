News Udinese – Sospiro di sollievo per Thauvin: le ultimissime sullo stop

Florian Thauvin continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'attaccante nonché trascinatore dell'Udinese nel corso di queste ultime settimane, sta facendo tutti i calcoli necessari per arrivare a capire se effettivamente sarà a disposizione nel corso della prossima sfida di campionato.

La partita contro il Lecce lo vedeva inizialmente in serio dubbio per via di un problema muscolare. Allarme rientrato e l'assenza nell'allenamento a porte aperte era dovuto ad una gestione preventiva del ragazzo. La possibilità di vederlo sul campo da gioco in realtà è decisamene elevata, anche perché difficilmente si rinuncerà alle sue capacità.