Notizie Udinese | Sosta per le Nazionali: 5 bianconeri impegnati oggi

Continuano le fatiche per i bianconeri impegnati con la propria nazionale. Oggi, saranno in cinque che scenderanno in campo. Jaka Bijol e Sandi Lovric saranno di scena a Lubiana, ore 20:45, per un'amichevole affascinante contro il Portogallo. Allo stesso orario, Festy Ebosele scenderà in campo a Dublino per un'amichevole contro la Svizzera. Impegno in Malawi per Jordan Zemura, che alle 16.00 affronterà il Kenya nella finalina per il terzo posto nel Four Nations Tournament. Infine, alle 18:00 sarà la volta di Thomas Kristensen, in campo con la Danimarca U21 nel match contro la Lituania, valido per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria.