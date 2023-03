News Udinese | Sosta per le nazionali: tanti i bianconeri preconvocati

L'Udinese continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra allenata da Andrea Sottil ha intenzione di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi e per farlo dovrà battere un'altra big. Questo sabato in una Dacia Arena stracolma (ufficiale il sold out) saranno di scena gli attuali Campioni d'Italia che sono pronti a farsi valere sotto tutti i punti di vista. Nel frattempo però diversi giocatori aspettano una chiamata dalla propria nazionale.

Gli altri convocati

A proposito di bianconeri pronti a tornare in Nazionale ci sono certamente anche Jaka Bijol e Sandi Lovric che da tempo sono in pianta stabile nella nazionale slovena e che sono nell'elenco dei convocati per le partite di qualificazione ai prossimi Europei contro Kazakistan e San Marino. Sarà invece la prima volta di Lazar Samardzic con la Serbia, dopo il recente addio alla Germania. Per lui il primo appuntamento è per il prossimo venerdì, sempre per le euro-qualificazioni, contro la Lituania, lunedì 27 invece il derby con il Montenegro. E tra i preconvocati bianconeri ci sono anche Ebosele con l'Irlanda e gli azzurri Udogie e Pafundi. Cambiando rapidamente discorso, sabato 18 marzo andrà in scena il big match contro i rossoneri campioni d'Italia. Sarà una partita di fondamentale importanza per la classifica ma anche per il mercato estivo. Ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<