Udinese – La sostenibilità del Bluenergy come chiave per Domenica

La partita contro il Monza vedrà risaltare la sostenibilità del Bluenergy Stadium, il valore dei suoi tifosi e dei giocatori

Lorenzo Focolari Redattore 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 09:21)

In occasione della partita Udinese-Monza, valida per la 36ª giornata di Serie A e in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 12:30, il Bluenergy Stadium è pronto ad accogliere un evento speciale all'insegna dell'identità e della sostenibilità.

Il prepartita includerà tre momenti celebrativi significativi: la premiazione di Sandi Lovrić, che riceverà una maglia commemorativa per le sue 100 presenze in Serie A con la maglia dell’Udinese. Ci sarà anche la consegna del riconoscimento all’MVP del mese di aprile 2024, scelto dai tifosi in collaborazione con The Black Stuff; e la premiazione di cinque tifosi bianconeri che si sono distinti per aver ripulito il settore ospiti al termine di Cagliari-Udinese, dimostrando così il loro attaccamento ai colori della squadra e il rispetto per gli spazi condivisi.

Il messaggio della giornata andrà oltre il campo e le celebrazioni. Insieme a NET e alle associazioni Plastic Free, Plastic Over e Ripuliamoci Challenge, l’Udinese organizza un clean-up al termine della partita. Circa 60 volontari si fermeranno dopo il triplice fischio per contribuire alla pulizia degli spalti. Questa è un'iniziativa concreta per promuovere la cura dell’ambiente e la responsabilità collettiva. Le ultime di mercato:Lotta Milan-Napoli per Solet? C’è una favorita <<<