Udinese – Chi sostituisce Zaniolo? Lotta a quattro per una maglia

I bianconeri di mister Kosta Runjaic dovranno fare a meno del loro faro in attacco, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. L'attaccante è uscito malconcio dalla sfida con il Torino e negli allenamenti che hanno anteceduto la sfida di campionato il dolore sembra essersi aggravato, proprio per questo motivo la società ed il calciatore hanno optato per un intervento di pulizia del menisco.
Chi dovrà sostituire definitivamente Nicolò Zaniolo nel corso di questo mese in cui non sarà disponibile? Tutti i dettagli e i profili
Adesso, però, la palla passa nelle mani del mister dell'Udinese. Occorre trovare una soluzione in un attacco che sembrava rodato. Ci sono quattro possibili soluzioni, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sui profili messi sotto osservazione dal tecnico. Il nuovo titolare dell'Udinese <<<
