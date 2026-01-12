Udinese – Chi sostituisce Zaniolo? Lotta a quattro per una maglia

I bianconeri di mister Kosta Runjaic dovranno fare a meno del loro faro in attacco, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. L'attaccante è uscito malconcio dalla sfida con il Torino e negli allenamenti che hanno anteceduto la sfida di campionato il dolore sembra essersi aggravato, proprio per questo motivo la società ed il calciatore hanno optato per un intervento di pulizia del menisco.