Udinese-Lazio 0-1 | Sottil: “Rigore inesistente. Siamo senza alternative”

Il tecnico dei bianconeri ha parlato nel post gara della sconfitta contro i biancocelesti: oltre al rigore, ha analizzato il momento dei suoi

Redazione

L'allenatore dei friulani è intervenuto a Dazn per commentare la sconfitta di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita:

Come spiega l'atteggiamento diverso nella ripresa?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo giocato alla pari. Ci è mancato solo il gol. La squadra mi è piaciuta molto. Il calo è avvenuto perchè siamo contati da mesi e a questo livello non te lo puoi permettere. Abbiamo ritrovato per miracolo Beto, ma in panchina avevamo 4 primavera. Stanno dando tutti il massimo con diversi acciacchi muscolari. Al momento non riusciamo ad essere intensi".

Un commento sul rigore?

"Il rigore è inesistente.E'una simulazione. Io non parlo di arbitri, ma questo è un errore che ci penalizza".

Le parole di Sottil — E' contento del rinnovo?

"La squadra è cresciuta molto nel palleggio e nella personalità. Abbiamo lavorato molto su questo perchè credo che uscendo dal basso poi si possano aprire grandi opportunità per contrattaccare. Sono contento per il rinnovo perchè posso continuare a lavorare con questi ragazzi e proseguire un processo di maturità che non è ancora al suo massimo".

Mi descrivi qual è la condizione ideale per Laki?

"Da gennaio non abbiamo Deulo e adesso contemporaneamente non abbiamo avuto Beto e Success. Io ho fatto i complimenti a Nesto, ma è chiaro che ha caratteristiche differenti. L'alternativa è diventata Semedo che è un 2005. Devo trovare diverse soluzioni è non è facile mantenere il livello. Ho dovuto mettere Pereyra esterno perchè ho finito i quinti.Samardzic è una mezz'ala d'attacco. Stasera ha interpretato bene il sotto punta, a differenza di Firenze lo abbiamo trovato spesso, soprattutto nel primo tempo. Ora ci prepariamo per Salerno". Restando sul match, non perdere tutti i voti assegnati. Ecco le pagelle dell'incontro <<<