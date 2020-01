Sotomayor e Holm visitano lo Stadio Friuli

Javier Sotomayor e Stefan Holm: il gotha della storia del salto in alto mondiale in visita allo Stadio Friuli.

La leggenda cuabana, tutt’ora primatista del mondo della specialità con 2,45 mt (misura monstre fatta registrare nel 1993), e il campione svedese Stefan Holm hanno ammirato il nostro stadio e fatto un tour nelle strutture dell’Udinese, accompagnati dal friulano Alessandro Talotti, ex grande saltatore italiano e organizzatore del “Jump Meeting” , in programma al pala indoor “Ovidio Bernes” di Udine ed evento del quale i due sono testimonial.