News Udinese – Sottil salta o resta? / Ecco la decisione finale dei Pozzo

Il pareggio di ieri non ha soddisfatto minimamente la dirigenza bianconera. L'Udinese contro questo Empoli bisognava vincere a tutti i costi, le scusanti per il tecnico e per i giocatori stanno per terminare. Dopo otto giornate gli alti e i bassi sono decisamente troppi e di conseguenza diventa quasi impossibile far quadrare la situazione.