Notizie Udinese | Sottil candidato principale per la panchina del Cesena

Nuova vita per l'ex allenatore dell'Udinese. Andiamo però con ordine. Dopo la storica promozione in Serie B, Toscano lascerà la panchina del Cesena. Ecco che allora il club romagnolo è alla ricerca di un nuovo tecnico per provare a centrare la permanenza in cadetteria. In pole c'è Roberto D'Aversa ma salgono le quotazioni anche dell'ex Udinese Andrea Sottil. L'ex tecnico dei friulani sarà libero a fine mese di firmare con chi vuole visto che ha il contratto in scadenza al 30 giugno.