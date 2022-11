Spezia-Udinese | Sottil in conferenza: “Arslan è stato graziato dall’arbitro”

Il tecnico piemontese è tornato a parlare del match appena concluso in conferenza stampa. Ecco di seguito le sue dichiarazioni

Redazione

Si è da poco concluso il quattordicesimo incontro di questo campionato per i bianconeri. Anche oggi non arriva la vittoria finale e bisogna accontentarsi di un pareggio. Sale a sei il filotto di risultati senza vittoria ed ora è arrivato il momento di voltare pagina, visto che i tre match precedenti erano sulla carta appetibili per guadagnare punti importanti. Nel corso del post partita è tornato a dire la sua Andrea Sottil. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo un match che ha divertito tutti i tifosi presenti allo stadio o che hanno seguito l'incontro in televisione.

La partita è stata una battaglia. Avete pagato le assenze? C'è soddisfazione?

"Venire a giocare qui è sempre difficile. Nello Spezia giocano giocatori importanti, hanno una forte identità, sono alleanti bene, su un campo stretto e veloce. Che sarebbe stata una battaglia lo sapevamo. Nella prima parte non abbiamo fatto benissimo, anche se abbiamo trovato un bel gol annullato di poco, che poteva mettere la partita su altri binari. Abbiamo subito le mischie, gli angoli. La prima parte dico meglio lo Spezia, poi siamo maturi a trovare il pareggio. Nella seconda parte abbiamo entrambe provato a vincere, siamo andati in stallo. C'è una grande traversa nostra, ma il risultato penso sia giusto. Quando non vinci hai quella sensazione che potevi fare di più, ma restano 24 punti, due ko con Milan e Torino che bruciano. Ma devo solo ringraziare i ragazzi".

Sul rosso mancato ad Arslan — Ha tremato sul fallo di Arslan?

"Sì. Quando c'è un centrocampista ammonito hai due scelte: o lo togli subito o gli dici di stare attento. Secondo me siamo stati graziati, l'arbitro ha ritenuto che non era da giallo".

Come vede la lotta salvezza?

"A me lo Spezia è piaciuto molto, la classifica è bugiarda. Gioca bene, ha dato filo da torcere a tutti, specie in casa. Ho visto una squadra molto organizzata. Poi sono calati ma li ho visti positivi. La lotta salvezza? Il campionato è equilibratissimo, ognuno battaglia per fare punti e sarà dura per tutti".

Termina con queste dichiarazioni la conferenza stampa di Sottil. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita: non perdere tutte le valutazioni di questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Spezia-Udinese <<<