Udinese-Juventus | Le formazioni ufficiali: in avanti c’è Thauvin con Beto

La prima di campionato è alle porte e tra meno di un'ora ci sarà il fischio d'inizio che darà il via alla stagione delle zebrette. Si preannuncia una sfida molto interessante, contro una Vecchia signora che non ha cambiato quasi nulla rispetto allo scorso anno. Un test molto importante anche per conoscere l'attuale livello di forma dei bianconeri. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito quali saranno le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera.