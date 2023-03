News Udinese | Sottil verso la conferma: decisive le prossime partite

Il tecnico piemontese si sta giocando le sue carte per rimanere alla guida dei bianconeri anche l'hanno prossimo. La situazione

Redazione

Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, al momento, la società ripone grande fiducia in Andrea Sottil. Un allenatore arrivato dall'Ascoli, in Serie B che è riuscito a far rispettare il suo nome e quello dell'Udinese all'interno di un campionato sempre più competitivo. Il calcio, però, non è soltanto un fattore di sentimenti. Servono punti. La matematica non fa prigionieri. Proprio questo ragionamento potrebbe aver portato La Nazione, nelle scorse settimane, ad accostare il nome di Paolo Zanetti (allenatore dello Spezia) a quello dell'Udinese per la prossima stagione. Ma non finisce qui.

Superato l'esame di riparazione di Empoli, per mister Andrea Sottil si profila una partita doppia, in campo e fuori. I risultati da qui alla fine della stagione saranno importanti in vista del rinnovo del suo legame con l'Udinese. Lo scrive oggi il Messaggero Veneto, ricordando che nei giorni scorsi, prima del successo in Toscana, voci di corridoio parlavano di riflessioni della società sul suo allenatore. Sottil ha 12 gare davanti per ottenere la conferma.

La situazione — Stavolta nessun rinnovo da far scattare unilateralmente entro febbraio, come era stato negli anni passati con Luca Gotti, tanto per fare un esempio. Sarebbe stata una clausola inutile, visto anche quanto successo l'anno scorso con Gabriele Cioffi, andato poi a Verona in estate. Per rivedere Sottil sulla panchina di friulani anche dal prossimo luglio serviranno dei risultati all'altezza delle aspettative del club, anche senza uno come Deulofeu. È questo il verdetto della vittoria di Empoli. Cambiando rapidamente discorso, l'Udinese vuole provare a raggiungere il sesto posto a tutti costi. Raggiungere l'Europa sarebbe un incentivo per evitare un esodo in estate