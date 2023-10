Udinese – Sottil ha deciso: d’ora in poi la formazione è scritta

Andrea Sottil è chiaro , d'ora in poi la formazione del club bianconero sarà sempre la stessa. O almeno si partirà da una base solida e da quei 4/5 giocatori che non possono assolutamente essere sostituiti . Tra questi c'è uno che più di tutti merita senza ombra di dubbio una maglia da titolare.

Prima lui e poi altri dieci

Lazar Samardzicha ancora una volta dato dimostrazione di quanto è importante per l'Udinese. Con il suo ingresso in campo la squadra ha cambiato ritmo ed iniziato a giocare un calcio spumeggiante, oltre che aggressivo e propositivo. Unico giocatore che non può essere assolutamente messo da parte. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Genoa <<<