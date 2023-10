News Udinese – Sottil: “Dispiace per come sia finita, io ho dato tutto”

Il tecnico bianconero ha fatto il punto della sua situazione con l'Udinese. Ecco le prime dichiarazioni di Sottil da quando non è più coach

Andrea Sottil ha commentato l'addio dalla squadra bianconera. L'avvio di stagione davvero a rilento è stata (senza ombra di dubbio) la motivazione più grande se non l'unica di questo esonero anticipato. Ecco le dichiarazioni del tecnico alla fine della sua avventura in quel di Udine.

"Dispiace moltissimo sia finita così. Ho dato l’anima e questo finale fa ancora più male. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo lungo viaggio. Soprattutto chi ci ha sempre dato una mano, chi ha lavorato insieme a me tutti i giorni per il bene di questo club, i miei ragazzi, i tifosi bianconeri, la gente che ha creduto in questo progetto. Sono e sarò sempre grato a questa famiglia, sono e sarò sempre un tifoso dell’Udinese".