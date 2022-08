Udinese-Salernitana | Sottil: “Dobbiamo entrare in campo determinati”

Andrea Sottil è pronto per l'esordio in panchina nella sua Dacia Arena che lo aveva già visto scendere in campo da calciatore dell'Udinese quando ancora si chiamava "Stadio Friuli". L'allenatore piemontese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di domani sera alle 18,30, contro un avversario ostico come la Salernitana. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Sottil ha subito esordito parlando della sfida contro i granata: "Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione”. Sarà una gara aperta, perché “c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico". L'ex tecnico dell'Ascoli è poi ritornato sulla sconfitta di San Siro contro i rossoneri, spiegando come certi errori difensivi non si debbano ripetere in futuro: "La sconfitta contro i campioni d'Italia ci lascia un grande rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti vanno a Milano a fare due gol e creare occasioni importanti in area – ricorda il mister –Dalle sconfitte bisogna imparare e ripartire, non commettendo più determinati errori e migliorandosi. Domani sono convinto che la squadra entrerà in campo molto concentrata e determinata". Di seguito le parole sulla probabile formazione <<<