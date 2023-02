Udinese-Spezia | Sottil con diversi dubbi: Pereyra con Beto o con Thauvin?

Emergenza in difesa per Sottil che valuta il cambio modulo: l’occasione sembra quella giusta per vedere titolari le tre punte di diamante

Redazione

L'Udinese si appresta ad affrontare l'impegno casalingo contro i liguri dopo aver perso 3-1 sul campo dell'Inter nel corso dell'ultimo turno di campionato. Un risultato in parte bugiardo per quanto fatto vedere in campo, con i bianconeri che hanno reso la vita difficile ai nerazzurri fino al gol di Lautaro che ha chiuso i giochi. Il tutto a conferma dello spirito combattivo e dell'ottima organizzazione della squadra allenata da Andrea Sottil, la quale, dopo un avvio sprint, ha avuto una serie di risultati altalenanti, ma allo stesso tempo è riuscita sempre a mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Tuttavia da qui alla fine della stagione mancano ancora 16 partite, e pensare di potersi cullare in questo momento sarebbe decisamente sbagliato.

Proprio per questo l'impegno contro lo Spezia verrà affrontato con professionalità e con l'obiettivo di centrare i tre punti davanti al pubblico amico, schierando la consueta formazione titolare, guidata dalla coppia d'attacco composta da Roberto Pereyra e Beto. Con Bijol squalificato, il recente infortunio di Ebosse e Perez recuperato per domenica, ma da tenere sotto osservazione in questi ultimi giorni: questi tre aspetti stanno portando sempre di più Sottil a valutare un’eventuale alternativa al 3-5-2. In tal caso, potrebbe esserci spazio per un trio di grande qualità dal primo minuto: stiamo parlando infatti di Thauvin, Pereyra e Samardzic.

La probabile formazione — La suggestione prevedrebbe Samardzic ad agire da mezzala e Pereyra da trequartista (o viceversa). La zona centrale del campo dell’Udinese potrebbe aumentare la sua qualità, garantendo comunque la copertura necessaria con Lovric o Arslan nell’altro ruolo di mezzala e dell’immancabile Walace. Inoltre, in attacco Thauvin potrebbe svariare in “stile Deulofeu”. Al momento si tratta solo di un'idea, ma perché non provarla, visto anche i recenti risultati.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Masina, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto.All.: Andrea Sottil