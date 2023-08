Udinese-Juventus | Sottil: “Finalmente ricominciamo. Beto è migliorato”

Andrea Sottil ha presentato la prima sfida stagionale dei bianconeri con un sospiro di sollievo: “ Finalmente inizia il campionato. Sono più di 40 giorni che ci prepariamo lavorando duramente, con serietà e grande ritmo, per essere pronti a questo avvio esplosivo". Il mister ha poi introdotto il match, parlando dell'avversaria sicuramente stimolante, la stessa che aveva concluso lo scorso campionato. "Si gioca subito contro la Juventus, in casa nostra, davanti a 25mila spettatori. Siamo carichi e sappiamo quanto vale l’avversario, ma altrettanto consapevoli di quello che dobbiamo fare noi”.

“L'undici titolare è pronto, non ho dubbi”, rivela Sottil. Davanti agirà la coppia composta da Beto e Florian Thauvin, che ha ben figurato nel corso delle amichevoli. “Beto è al suo primo vero ritiro fatto dall’inizio alla fine, l’anno scorso ha svolto lavori differenziati. È migliorato tantissimo, siamo di fronte a un ragazzo umile, che ha fame, ha ritrovato i suoi spunti e può crescere ancora. Lo stesso vale per Thauvin, che aveva perso intensità dopo due anni in Messico. Ha grande tecnica, i due si completano bene. Sono in grande condizione”.