News Udinese | Sottil: “Giocherà l’undici più pronto. Beto sta bene”

Ci siamo. Domani andrà in scena al U Power Stadium l'anticipo del terzo turno di Serie A che vedrà il Monza ospitare l'Udinese. Alla vigilia del match, Sottil ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida, molto delicata in termini di posta in palio. Ecco le sue dichiarazioni.

Andrea Sottil ha esordito tornando sulla squalifica per due giornate rifilata a Perez, espulso durante la gara contro la Salernitana: "Le due giornate forse sono un po’ esagerate: non era un fallo violento o di reazione. Nehuen era convinto di prenderlo e di raggiungerlo, forse poteva trattenerlo per la maglia. Con l’impeto della corsa, poi, il suo sgambetto è sembrato un fallaccio pericoloso, adesso speriamo che la squalifica possa essere ridotta ad una giornata. Ho parlato con il ragazzo che era molto dispiaciuto." Poi ha continuando presentando l'incontro di domani, sfida che risulta essere già importante in chiave salvezza: "Dobbiamo approcciare con un’umiltà alla gara.Dobbiamo avere grande ferocia e cattiveria agonistica, ringhiando su ogni pallone e sfruttando le qualità che la nostra squadra ha dimostrato di avere. Massimo rispetto per il Monza con la consapevolezza che andiamo a giocarcela fino in fondo e possiamo metterli in difficoltà." Ma non è finita qui. Di seguito la situazione sulla formazione <<<